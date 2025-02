Oasport.it - LIVE Atletica, World Indoor Tour 2025 in DIRETTA: è grande Italia! Vola Mattia Furlani: mondiale stagionale! Vittorie per Fabbri, Dosso e Tecuceanu

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.03: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e buona serata!19.00. Ma che bellain Polonia! Quattroazzurre a questollo sono una novità assoluta. Il meeting era iniziato con il successo dinel peso con 21.62, davanti a Weir con 21.13. La prestazione della serata è il volo dia 8.37, a un centimetro dal personale, miglior misura, che ha fruttato all’azzurro la vittoria contro il campione di tutto Tentoglou, Catalin, pur soffrendo forse più del dovuto con una disattenzione tattica ha vinto gli 800 con 1’46?97, tempo non straordinario, straordinario invece il 7?05 con cui Zaynabha vinto i 60 metri battendo Kambundji e Swoboda, non due qualunque, con il secondo tempo, primo in Europa.