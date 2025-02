Oasport.it - LIVE Atletica, World Indoor Tour 2025 in DIRETTA: doppietta Fabbri-Weir nel peso! Serio infortunio per Stecchi

12.36: Nell'asta Lisek supera 5.60 al primo tentativo, ricordiamo chesi è dovuto ritirare per. Si teme qualcosa di12.33: SECONDO TEMPO ALL TIME DELLA ETIOPE TSEGAY! Vince in 3'53?92 dominando la gara, secondo posto per l'etiope Haylom con 3'59?82, terzo posto per l'etiope Mesele con 4'02?1912.32: Stacca tutte la Tsegay, l'ultima a resisterle era stata Haylom17.27: Interessante la gara dei 1500 femminili con tanta Etiopia. Queste le protagoniste:1 69 WA KONIECZEK Alicja 94-11-02 POLAND 4:11.43/242 79 WA PLOCINSKA Aleksandra 99-10-05 POLAND 4:06.82/25 4:06.823 73 WA LIZAKOWSKA Weronika 98-11-02 POLAND 4:05.16/24 4:06.014 18 WA BERHE Saron 07-08-22 ETHIOPIA 4:04.51/25 4:04.515 27 WA WALCOTT-NOLAN Revee 95-03-06 GREAT BRITAIN 4:03.