Oasport.it - LIVE Atletica, World Indoor Tour 2025 in DIRETTA: doppietta Fabbri-Weir nel peso! Furlani in testa nel lungo, Dosso in finale nei 60

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.13: E’ il momento dei 60 ostacoli maschili. Non ci sono azzurri, questi i protagonisti:2 10 WA TRAJKOVIC Milan 92-03-17 CYPRUS 7.51/18 7.713 9 WA IRIBARNE Roger V. 96-01-02 CUBA 7.48/23 7.594 102 WA BEARD Dylan 98-04-05 USA 7.38/25 7.385 106 WA ROLLINS Louis 96-09-30 USA 7.55/25 7.556 67 WA KILJAN Krzysztof 99-12-30 POLAND 7.57/25 7.577 103 WA BRITT Jamal 98-12-28 USA 7.52/21 7.648 83 WA SIEROCKI Micha? 99-09-12 POLAND 7.77/25 7.7718.12:IIIII! 8.21 E PRIMO POSTO NEL SALTO IN. E’ riuscito a trovare la pedana giusta e vola al comando l’azzurro18.07: La polacca Swiety-Ersetic vince la seconta serie dei 400 con 51?36 che significa terzo posto18.04: Queste le protagoniste della seconda serie dei 400 donne:3 59 WA FORMELLA Aleksandra 01-10-27 POLAND 53.