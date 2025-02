361magazine.com - Lite al Grande Fratello: la coppia scoppia?

Leggi su 361magazine.com

Una discussione accesa nella casa delper una: Tommaso e Mariavittoria oggi hanno litigato– Alti e bassi tra Tommaso e Mariavittoria che, ancora una volta, si chiude in se stessa. Dopo la puntata di giovedì, nella quale si era lasciata andare confessando il suo amore per l’idraulico toscano in una lettera d’amore, ieri sera ha chiesto al fidanzato di lasciarla da sola.Così, stamattina, parlando di ieri sera, i due hanno litigato.Tommaso: “No amore devi stare da sola. Ma scusami eh ma una persona che prima di andare a letto mi dice “voglio stare da sola”. Stai da sola, non mi rompere. Fai tutto il giorno le tue cose, falle per due giorni, falle per tre , fai quello che ti pare”.Maria Vittoria: “Non è questo che ti dicevo.”.Leggi anche–> Rosalinda Cannavò, il momento triste condiviso con i fanMa Tommaso ha continuato: “Amore, non mi vuoi, ti senti in difficoltà quando mi parli, i baci non li vuoi, mi metti in difetto quando dici che non parlo con te.