L’Italia sulla cattiva strada

Anna aspetta la corriera a Canaletti di Budrio (Bologna), impresa a suo modo eroica, la fermata è proprio sul bordo della San Vitale, siamostatale 253, "la più importante via di collegamento, dopo l’auto, tra Bologna, Ravenna e la Riviera romagnola", suggerisce Wikipedia. Gianluca Rabbi, che lavora al distributore di benzina poco lontano, la traduce così: "Quando c’è un blocco sull’A14, qui siamo invasi". Siamo rimasti in osservazione per una giornata lungo quel rettilineo infinito tra Bologna e il mare. "Vede quell’albero, là c’è stato uno schianto tremendo. E proprio qui davanti un bambino di 11 anni è stato investito e ucciso, si chiamava Jacopo, era così bello, era così dolce". La voce di Anna Mazzolai, 70 anni, diventa un lamento. Scruta laper vedere se sbuca la ‘sua’ corriera, senza sporgersi troppo per non rischiare.