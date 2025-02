Quotidiano.net - L’Italia sulla cattiva strada: quei chilometri di asfalto senza regole (ma con troppi limiti di velocità)

Bologna, 16 febbraio 2025 – Gli autovelox non la tranquillizzano, meglio le divise dei vigili urbani, “le guardie”, li chiama fiduciosa. Anna aspetta la corriera a Canaletti di Budrio (Bologna), impresa a suo modo eroica, la fermata è proprio sul bordo della San Vitale, siamostatale 253, “la più importante via di collegamento, dopo l’auto, tra Bologna, Ravenna e la Riviera romagnola”, suggerisce Wikipedia. Gianluca Rabbi, che lavora al distributore di benzina poco lontano, la traduce così: “Quando c’è un blocco sull’A14, qui siamo invasi”. La storia per puntie sorpassi azzardati Incidenti e lapidi Trediin pochi"Noi, casa con vista sugli incidenti”e sorpassi azzardati Siamo rimasti in osservazione per una giornata lungo quel rettilineo infinito tra Bologna e il mare.