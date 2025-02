Oasport.it - Lisa Vittozzi è tornata in gara! Piazzata alla Granfondo della Val Casies con partenza tra gli amatori

ha preso parteVal, partendo in mezzo aglicon il pettorale numero 2.866 e chiudendo la 30 km di sci di fondo all’undicesimo posto. La sappadina ha completato la fatica con il tempo di 1h:23.31.1 nellavinta dceca Ilona Plechacova (1h16:52) davanti alle altre italiane Laura Colombo (1h17:02.8), Marie Schwitzer (1h17:03.1) e Sara Hutter (1h18:56.7).Si trattava del ritorno inper la detentriceCoppa del Mondo di biathlon, che in questa annata agonistica non si è mai presentata al via di un evento a causa di un problemaschiena, figlio di un incidente accusato durante la preparazione. La Campionessa del Mondo nell’individuale, che ha già annunciato che salterà l’intera stagione di biathlon, sembra essere in recupero dai problemi fisici e sta cercando di guardare con ottimismo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.