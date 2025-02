Oasport.it - Lisa Schulte domina nel bob a 2 a PyeongChang e lancia la sfida a Madeleine Egle per il titolo

ha vinto o, per meglio dire,to la gara di(Corea del Sud) valevole come penultimo appuntamento della Coppa del Mondo di slittino singolo femminile 2024-2025. Sul budello asiatico, laddove nel 2018 si sono disputate le gare dei Giochi Olimpici, l’austriaca ha centrato il successo con il tempo complessivo di 1:32.923 (46.481 nella prima manche e 46.442 nella seconda) andando a rire le proprie chance nella corsa verso la Sfera di Cristallo in vista della gara conclusiva di Yanqing della prossima settimana.La classifica generale, infatti, vede al comandocon 590 punti e +20 proprio su. Terza a 33 punti Julia Taubitz, quindi quarta a 78 Merle Fraeble.Alle sue spalle la tedesca Merle Fraeble (46.571 e 46.725) con un distacco di ben 373 millesimi, mentre completa il podio l’austrica Hannah Prock (46.