Juventusnews24.com - Linus non ha dubbi: «Juve uno dei pochi scogli del campionato per l’Inter. Passi falsi? Sarà più decisiva per questa squadra»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24non hain vista diInter: le dichiarazioni del noto tifoso bianconero verso il Derby d’Italia di domani sera, conduttore radiofonico e noto tifoso bianconero, ha parlato così ai microfoni di fcinternews.it in vista del big match trae Inter in programma domani sera all’Allianz Stadium.LE PAROLE – «E’ piùperche per la. Credo che per i nerazzurri lasia uno deidi questo. Un passetto falso? Pareggiare nel calcio di oggi è come perdere».Leggi suntusnews24.com