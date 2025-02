Secoloditalia.it - L’intelligenza artificiale prende piede e gli artisti fanno fronte comune: “È una minaccia per il nostro lavoro”

Partecipanti confluenti da oltre 100 Paesi, tra cui capi di stato e di governo, si sono riuniti in occasione del “Summit for Action on Artificial Intelligence”. Al termine dell’incontro, tenutosi a Parigi il 10 e 11 febbraio, è stata sottoscritta una dichiarazione volta a promuovere un’Ia “aperta, inclusiva ed etica”. Tra i firmatari assenti USA e Gran Bretagna. Il vicepresidente americano, J.D. Vance, ha espresso forti perplessità nei confronti della linea di sviluppo intrapresa, ribadendo come vincoli ideologici possano essere dannosi e frenanti per un’innovazione giusta e sicura. Emmanuel Macron, d’altro canto, ha sottolineato la necessità di un’Ia in linea con i valori Europei da lui stesso millantati. Duecento miliardi di euro sono stati stanziati dall’UE e Ursula Von der Leyen ha annunciato la creazione di 12 giga-factory dedicate a tale sviluppo.