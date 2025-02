Lanazione.it - L’inno alla vita di Gabbani conquista tutta l’Italia. “Sono felicissimo”

Leggi su Lanazione.it

Massa Carrara, 16 febbraio 2025 – “Viva lacosì com’è, viva lache è solo un attimo un lungo attimo”. La canzone di Francescovalica i confini dell’Ariston e arriva davvero a. “La state condividendo da un punto di vista emozionale, è la cosa che conta di più per me. Grazie, grazie davvero”, il breve messaggio sui social del cantautore è rivolto ai tantissimi fan che hato nella sua esibizione a Sanremo 2025 che gli è valsa un ottavo posto per il quale si dice. Serata cover in bianco accanto a Francesco Tricarico per l’esibizione di "IoFrancesco", brano che ha segnato la carriera del cantautore milanese e chedescrive come un pezzo che affronta temi profondi legatiricerca dell’identità erivalsa personale. “Il festival è finito e iomolto felice per come è andata.