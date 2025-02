Quotidiano.net - Liberati altri tre ostaggi. Ma Trump alza la posta: "Hamas li deve rilasciare tutti"

di Aldo BaquisTEL AVIVCon una regia ben orchestrata, realizzata fra le macerie di Khan Yunis (Gaza),ha ieri consegnato a Israeletrenel contesto della prima fase degli accordi per la tregua a Gaza e ha così spianato la strada verso l’avvio della seconda fase: quella in cui dovrà essere concordato il ritiro definitivo di Israele dalla Striscia, assieme alla liberazione di decine die di importanti prigionieri palestinesi. L’ultimatum giunto in precedenza da Donald(che esigeva la liberazione in blocco digli) è rimasto così sospeso a mezz’aria, assieme a quello analogo pronunciato da Benjamin Netanyahu. Al termine di una consultazione di sicurezza, il premier israeliano ha espresso soddisfazione per la liberazione ordinata dei tre, "dovuta ai nostri rafforzamenti militari e alla posizione rigida assunta dal presidente Usa".