.com - L’heavy metal conquista le aule universitarie

Leggi su .com

In un’epoca in cui i confini tra cultura underground e mainstream continuano a dissolversi, l’Università Summa College di Eindhoven sta ridefinendo il concetto di educazione musicale superiore. Con il lancio di “TheFactory”, il primo corso di laurea interamente dedicato al, l’istituzione olandese ha dimostrato come anche i generi musicali più estremi possano trovare la loro legittimazione nel mondo accademico.Oltre gli stereotipi: quando ildiventa disciplinaLa nascita di questo innovativo programma accademico rappresenta molto più di una semplice curiosità nel panorama universitario contemporaneo. Il, nato come espressione di ribellione e anticonformismo, si trasforma in un oggetto di studio sistematico, rivelando la sua complessità tecnica e culturale. Gli studenti non si limitano ad imparare a suonare la chitarra distorta o a padroneggiare le tecniche vocali estreme: il programma include anche corsi di storia della musica, teoria musicale avanzata, produzione audio e gestione dell’industria musicale.