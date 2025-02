Quotidiano.net - Lexroom.ai, la startup che usa l’intelligenza artificiale per avvocati e consulenti fiscali

Roma, 16 febbraio 2025 - Un modulo innovativo perche grazie all'utilizzo dell'Intelligenzaè in grado di portare più efficienza, precisione e maggior risparmio di tempo nell'abito delle professioni legali..ai,specializzata nelapplicata al settore legale, ha annunciato una nuova partnership con WST Law & Tax Firm, uno dei principali attori nell’ambito della consulenza legale e fiscale. Questa collaborazione ha portato allo sviluppo di un modulo dedicato al diritto tributario, pensato per rispondere alle esigenze dei professionisti del settore legale. Il nuovo strumento punta a ottimizzare le attività di ricerca normativa e drafting, garantendo maggiore efficienza e accuratezza. Il modulo include normative aggiornate, giurisprudenza rilevante e prassi operative, come i principali adempimentie i documenti dell’Agenzia delle Entrate.