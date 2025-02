Thesocialpost.it - L’Europa dorme mentre Trump la ignora: serve una sveglia collettiva

Solo una persona totalmente priva di buon senso poteva immaginare che Donald, felice di essere tornato alla Casa Bianca, diventasse trasparente. O moderato. Non è nel suo carattere. La sua natura è quella del provocatore seriale. È quella di un politico in bilico tra due storiche caratteristiche statunitensi, isolazionismo e imperialismo. Ed entrambe le manifesta nel suo modo teatrale.Difficile prevedere come si evolverà la sua posizione su Gaza e sull’Ucraina. Per ora è solo certo che non considera l’Unione Europea un interlocutore necessario. E neppure i singoli Stati europei. Disposto a ogni trattativa, nel segno del realismo pragmatico, è possibile che riesca a ottenere risultati positivi. Ma sicuramente il suo protagonismo a senso unico inquieta.Un’inquietudine perfettamente espressa da Ernesto Galli della Loggia sul “Corriere della Sera”.