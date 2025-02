Ilfattoquotidiano.it - L’Europa a un anno dalla morte di Navalny: “Putin responsabile”. La madre: “Tutti sanno chi l’ha ucciso”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Oggi ricorre undel leader dell’opposizione russa, Alexei, per la quale il Presidentee le autorità russe hla responsabilità ultima”. Il messaggio arriva dalnel giorno del primo anniversario dell’oppositore di, che fin dal suo ritorno in patriaGermania a gennaio 2021, dove era stato ricoverato per un avvelenamento avvenuto mentre volavacittà siberiana di Tomsk a Mosca, era stato rinchiuso in carcere. E proprio nella prigione di Kharp, nella regione artico di Yamalo Nenets, è morto il 16 febbraio 2024, a 47 anni.“Mentre la Russia intensifica la sua guerra di aggressione illegale contro l’Ucraina, continua anche la repressione interna, prendendo di mira coloro che si battono per la democrazia – prosegue la dichiarazione dell’Alto Rappresentante per la Politica estera dell’Ue, Kaja Kallas, a nome dei Ventisette –ha dato la sua vita per una Russia libera e democratica.