Letizia di Spagna ci riprova con la gonna in pelle

è Regina di, ma anche regina di stile indiscussa. La sovrana iberica è ammirata per il suo stile classico ed elegante e, al contempo, sempre attuale e che non si fa mancare un pizzico di velata sensualità. Proprio come è successo nell’ultimo outfit sfoggiata dalla Regina nel corso di alcune udienze al Palazzo della Zarzuela di Madrid.Ladiche non sbaglia maiCome accennato, si tratta di un’occasione istituzionale, che richiede un look sobrio e discreto.di, sempre all’altezza di ogni occasione, non ha sbagliato neppure stavolta. Per presenziare a Palazzo della Zarzuela ha scelto uno dei capi più classici e sofisticati, che tutte dovremmo avere nel guardaroba.Fonte: IPAa Palazzo della ZarzuelaSi tratta di unamidi, quella che va bene per qualsiasi evento e in qualsiasi stagione, basta abbinarla nel modo giusto e, di volta in volta, si trasforma.