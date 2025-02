Agi.it - L'esperto: "La razza non c'entra, l'aggressività è legata alla gestione"

AGI - "Non conosco il caso specifico, ma posso ipotizzare che l'aggressione sia stata scatenata dpossessività. Molti proprietari interpretano l'affetto del cane come dipendenza emotiva, senza capire che spesso il cane li considera una risorsa da difendere". Ivan Raimo, addestratore certificato Ente Nazionale della Cinofilia Italiana,in riabilitazione comportamentale in Campania, analizza quanto accaduto ad Acerra, dove un pitbull ha sbranato una bambina di nove mesi. Secondo l'addestratore, l'del cane non è, maselezione genetica. "Il pitbull, nella sua selezione originale, non era aggressivo verso l'uomo. Il problema nasce da accoppiamenti incontrollati che producono esemplari instabili, senza che nessuno ne verifichi il carattere", spiega.