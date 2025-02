Oasport.it - Leonardo Fabbri vince a Torun, ma non avvicina il suo mondiale stagionale. Doppietta con Weir

Leggi su Oasport.it

ha fatto il proprio ritorno in gara a tre giorni di distanza dalla miglior prestazionefirmata giovedì sera Lievin. In quell’occasione il toscano aveva gettato il peso a 21.95 metri e si era portato al comando delle graduatorie internazionali nel cuore dell’inverno che condurrà ai due grandi appuntamenti del prossimo mese: gli Europei Indoor (6-9 marzo ad Apeldoorn, Paesi Bassi) e i Mondiali Indoor (21-23 marzo a Nanchino, Cina).L’argentoall’aperto e bronzo iridato in sala, che aveva aperto l’annata agonistica con un paio di prestazioni sottotono tra Ostrava e Lodz prima della stoccata in terra transalpina, ha scelto la pedana di(Polonia), sede della penultima tappa del World Indoor Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera), per cercare conferme dopo la promettente spallata offerta in Francia.