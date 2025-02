Oasport.it - Leonardo Fabbri, nulli molto lunghi e world lead: “Sopra i 22, basta un po’ di freschezza…”

ha vinto la seconda gara consecutiva, sempre nelIndoor Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica al coperto): tre giorni fa aveva primeggiato a Lievin, oggi si è imposto a Torun. In Francia si era reso protagonista di una spallata da 21.95 metri, firmando la miglior prestazione mondiale stagionale nel getto del peso; in Polonia è rimasto sotto quella soglia, ma ha comunque archiviato una buona misura (21.62) e hattutto dato l’impressione di avere nelle braccia il giusto carburante dopo un avvio di stagione un po’ complicato visti i carichi di lavoro effettuati in Sudafrica.Il toscano, argento mondiale all’aperto e bronzo iridato indoor, ha raggiunto la misura risolutrice al secondo tentativo, ma sono statittutto le tre prove finali, tutte archiviate con un nullo, a destare impressione perché i lanci erano, decisamentela fettuccia dei 22 metri che l’azzurro vuole cercare di superare con continuità in questa annata agonistica come aveva fatto anche nella passata stagione.