L’emozione di Riccio | Sarò ripetitivo ma chiedo unione fino alla fine

Tempo di lettura: 2 minuti“Ho voluto l’abbraccio e aggiungo il valore della vittoria sofferta. Mi ha ricordato tante sfide del passato., ma. Abbiamo pianto tutti negli spogliatoi anche lo stesso mister. Questo dimostra quanto ci teniamo. Non so se ci riusciremo, ma stateci una mano”. Parla così Vincenzodopo il successo maturato contro il Crotone per 2-1. “Il mister è una persona molto scrupolosa. Ci tiene tantissimo, abita dietro la Curva Nord. Vive la città, non serve ve lo spieghi. Caratterialmente non siamo tutti uguali. Biancolino prima piangeva, significherà qualcosa? So l’importanza dei tifosi, li sentivo dSudMontevergine alle mie spalle”.“Quando calano i ritmi è facile cambiare in corso – continua – Sounas e De Cristofaro hanno fatto qualcosa di strepitoso.