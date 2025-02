Sport.quotidiano.net - L’Emma Villas non si ferma più: poker servito. A Catania un’altra vittoria in rimonta al tie-break

2 EMMA: Basic 13, Rottman 1, Argenta 1, Volpe 5, Lucconi 3, Bartolucci 7, Saitta 1, Sabbi 20, Orto, Lombardo, Manavinezhad 17, Bossi, Bartolini, Bernardis. Allenatore Montagnani. EMMA: Trillini 11, Nevot 3, Bonami, Melato, Coser, Alan, Alpini, Nelli 18, Rossi 7, Pellegrini, Randazzo 25, Ceban, Cattaneo 17. Allenatore Graziosi. Arbitri: Nava, Manzoni. Parziali: 20-25, 25-21, 25-21, 15-25, 11-15.– Quartaconsecutiva per Emma, anche questa, come le due precedenti, arriva al tie-e in. Così come con Prata di Pordenone domenica scorsa, Siena passa da 1-2 a 3-2, conndosi una delle squadre più in forma di tutto il campionato. Primo set equilibrato fino al 10-10, poi Siena scava il solco di tre lunghezze. Montagnani prova a chiamare un time-out d’emergenza, ma Trillini piazza il muro e il margine diventa di quattro punti (11-15).