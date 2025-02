Ilgiorno.it - Lecco-Bergamo, pozzo senza fondo. Altro presidio alla “voragine“

Unnel bel mezzo di un quartiere. È il tunnel mai finito della nuova, anch’essa mai terminata, sebbene avrebbe dovuto essere una delle statali olimpiche, per collegare l’aeroporto di Orio al SerioValtellina passando per. Invece non sarà pronta prima del 2031. Come del resto molte altre infrastrutture in realtà già progettate prima dell’annuncio dei Giochi invernali di Milano – Cortina 2026, ma che, grazie all’appuntamento sportivo internazionale, avrebbero dovuto essere portate a compimento in tempi rapidi entro l’accensione del tripode olimpico: la ciclabile di Abbadia Lariana. La Tremezzina, la metropolitana tra Milano e Monza. A denunciare il lungo elenco di cantieri fermi al palo sono gli attivisti di Patto per il nord, l’associazione nata dalle braci di quella che era la Lega Nord, che ieri hanno organizzato unpropriodella, simbolo delle opere pubbliche eterne incompiute.