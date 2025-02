Inter-news.it - Lecce pericoloso ma poco concreto: il Monza si salva con lo 0-0!

, valida per la venticinquesima giornata, termina 0-0. Tante le occasione per i salentini, compresa una traversa, che però non vengono finalizzate. PRIMO TEMPO – La domenica pomeriggio del venticinquesimo turno di Serie A offre un importante scontro di bassa classifica: il– ultima della classe – sfida in casa il. All’U-Power Stadium sono proprio i giallorossi ad avvicinarsi immediatamente al vantaggio. Alla squadra di Marco Gianpaolo, infatti, bastano solo due minuti per fare paura ai brianzoli, che sino grazie alla traversa colpita da Helgason con una conclusione dalla lunga distanza. Al 12? è ancora il centrocampista islandese dela mettersi in mostra con un tiro a giro da una distanza più vicina: il pallone questa volta termina alto. Pochi gli spunti del, che non riesce ad impensierire mai davvero gli avversari.