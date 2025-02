Quotidiano.net - Le ultime notizie su Papa Francesco: “È stazionario”

Roma 16 febbraio 2024 - Sono stazionarie le condizioni cliniche di, ricoverato al Gemelli per una bronchite. Leore sono passate senza scossoni, costantemente monitorato dai medici che lo hanno in cura. “ha trascorso la notte tranquillo e ha riposato bene”, dice il direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, sottolineando che questa mattina al risveglio il Pontefice ha "letto alcuni quotidiani come fa abitualmente". Come sta il Pontefice “Le condizioni cliniche sono stazionarie e prosegue l'iter diagnostico terapeutico prescritto dallo staff medico”, riferisce il Vaticano con un comunicato stampa. Ovviamente oggi non ha partecipato all’Angelus, che ha però seguito con attenzione in televisione. "Questa mattina ha ricevuto l'Eucaristia ed ha seguito la Santa Messa in televisione.