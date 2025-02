Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di domenica 16 febbraio

"Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di162025 Ariete Luna in opposizione, severa quanto volete, ma giusta se vi chiede di tenere in considerazione la vita privata, con tutte le tensioni che potrebbero nascere nel matrimonio. Non avete ancora capito nemmeno la natura di certe relazioni professionali, approfondirete la prossima settimana. Nel significato di "passato", Luna dice che bisogna superare i vecchi schemi, accettare e provocare cambiamenti, rompere la catena che voi stessi avete costruito. Passioni nuove. Toromolto bella, produttiva anche per le questioni pratiche. Il lavoro a lungo andare vi porterà dei benefici, si tratta solo di sopportare un'altra Luna prima del mese dei Pesci.