Le serie più belle da vedere su RaiPlay

Non solo Netflix, Prime, Disney+ e Paramount+. Se queste sono le classiche piattaforme streaming utilizzate e nominate per parlare ditv fra gli appassionati di questo genere, non è da sottovalutare un'altra opzione che assicura un catalogo interessante di titoli. Parliamo diche presenta alcuni progetti che meritano di essere riscoperti per la prima volta o rivisti. Ecco una guida con alcuni suggerimenti. La coppia della porta accanto Si tratta di unatv thriller psicologica britannica scritta da David Allison e basata sullaolandese 'Nieuwe Buren'. La prima stagione vede protagonisti Eleanor Tomlinson, Sam Heughan, Alfred Enoch, Hugh Dennis e Jessica De Gouw. Enoch è un volto noto agli amanti delletv: è stato Wes Gibbins in “Le regole del delitto perfetto”.