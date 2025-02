Ilgiorno.it - Le proposte dei comitati: "Ciclabili e poli culturali"

Una città più sicura e più vivibile dove, anche in periferia ci siano spazi per gli incontri e la cultura. È la proposta della Rete deiper Pavia all’amministrazione guidata da Michele Lissia. Lo strumento è la variante al Piano di governo del territorio che detterà le regole per lo sviluppo urbanistico nei prossimi anni. Il processo per la redazione del documento è stato avviato e si dovrebbe concludere entro la fine dell’anno. "Durante l’azione di contrasto alla variante proposta dall’amministrazione Fracassi, abbiamo maturato delle competenze che ora, con spirito di collaborazione e partecipazione, mettiamo a disposizione del sindaco Lissia", spiega la Rete. Tra ledel comitato di Pavia est c’è un piano parcheggi con aree di sosta d’interscambio e navette per il centro, la creazione di un parco visconteo intercomunale e un monitoraggio sistemico della mobilità urbana.