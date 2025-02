Romadailynews.it - Le pillole di Polly: recensione di “Amatissima” di Toni Morrison

Tutti i genitori pensano di sapere che cosa sia meglio per i loro figli. Naturalmente, hanno ragione: sono loro che li hanno partoriti con gran fatica, li hanno educati, li hanno curati quando si sono ammalati, hanno lottato anche contro il mondo intero per risolvere i loro problemi.Ma la vita, si sa, può essere profondamente ingiusta, e talvolta dei poveri innocenti vanno incontro ad un destino peggiore della morte.E ragionare con lucidità diventa impossibile quando davanti ai propri figli si prospetta un futuro di sevizie, soprusi, violenze fisiche e psichiche e, in caso di ribellione, morte.Sethe è poco più che una ragazza, eppure ha già tre figli ed è in attesa del quarto. Peccato che le sia stato detto di non affezionarcisi. Visto che è una schiava, infatti, tutto quello che deve fare è partorire dei bambini sani, che rappresentano una forza lavoro che al momento opportuno le sarà portata via.