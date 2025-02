Le percentuali della finale del Festival di Sanremo | Olly ha vinto con uno scarto di 04

Biccy.it - Le percentuali della finale del Festival di Sanremo: Olly ha vinto con uno scarto di 0,4

Leggi su Biccy.it

è il vincitore75esima edizione deldie queste sono leufficiali. A eleggerlo come vincitore su Lucio Corsi (medaglia d’argento) e Brunori Sas (medaglia di bronzo) sono state le tre giurie: sala stampa, radio e televoto.meride embed="25823"Vince #2025 ???? pic.twitter.com/E6Qa9fDxtx—di(@Rai) February 16, 2025Le, com’è stato votatoNella prima serata di quest’anno si sono esibiti tutti e 29 i cantanti in gara, con il voto affidato esclusivamente alla Sala Stampa, Tv e Web. Nella seconda e terza serata, invece, si sono alternati rispettivamente 15 e 14 artisti, con il giudizio affidato al pubblico da casa tramite televoto e alla giuria delle radio. Una delle novità ha riguardato la serata delle cover del venerdì, che non ha avuto alcun peso sulla classifica