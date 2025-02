Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Toloi mette sostanza. Retegui è opaco. Vlahovic da rivedere

CARNESECCHI 6. Primo tempo da spettatore, nella ripresa deve smanacciare su diversi cross.6. Partita dida braccetto sinistro, nella ripresa fa salire la squadra. Sta trovando continuità. HIEN 6. Francobollato all’ex Piccoli senza mai farlo girare. POSCH 6. Pulito e ordinato. Tiene su Felici e non gli dà spazio. CUADRADO 6. Primo tempo di grande spinta, prima a destra e poi a sinistra. Cala nella ripresa. SULEMANA 6. Ex di turno, al debutto stagionale dal 1’ dopo aver giocato appena 72 minuti stagionali: fa il suo prima di infortunarsi. PASALIC 5,5. Si sacrifica da mediano, ma non riesce a trovare la profondità e ad attaccare l’area. Sbaglia un buon pallone nel finale. RUGGERI 6. Fa scintille nello scontro, anche fisico, contro l’ex Zortea. Meglio nella ripresa. SAMARDZIC 5,5.