Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Minima spesa, massima resa: Laurientè fa cinque su cinque

MOLDOVAN 6. Un paio di uscite alte a salvarne il pomeriggio. Dal possibile gol del Brescia, invece, lo salva la traversa poco dopo metà rip. Terzo clean sheet consecutivo, per lui. TOLJAN 6. Ritrova la maglia da titolare dopo il pit-stop del ‘Martelli’ L’unica sbavatura, sul finire del primo tempo, la sana spendendo, saggiamente, un cartellino giallo su Nuamah. Il resto sono corsa e attenzione, senza strafare. LOVATO 7. Terza consecutiva nell’undici di partenza per il centrale ex Salernitana: non va troppo per il sottile quando si tratta di chiudere, e va bene così. Anzi benissimo: ha compiuto 25 anni venerdi, il difensore, e si è regalato anche il primo gol tra i pro. MUHAREMOVIC 6. Non granchè al 12’, quando un errore in controllo mette in porta Borrelli – che sbaglia – ma si procura la punizione che manderà in gol Lovato.