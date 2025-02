Sport.quotidiano.net - Le pagelle delle zebre. Bianchi: regia piatta. L’attacco è spuntato

CARPITA 4 Incappa in un errore non da lui e in pratica si fa gol da solo nella scena che decide il derby. Prima del 75’ non era mai stato chiamato in causa. BELLINI 6 Tiene la fascia contro l’energico Lucarelli. RICCI 6,5 Sarebbe il migliore dei suoi pure stavolta: veloce-combattivo-tempista. Ma chi marca Bracci sulla spizzata del 2-0? NANNETTI 6 Buona prova anche la sua, da centrale. Tutta la difesa però poi si perde Bracci al 91’ sul 2-0 da calcio di punizione. BERTELLI 6 Fa il compitino. Deve crossare di più. FERRARESE 5,5 Non lascia il segno. Prova un tiro. Ma lì nel mezzo ci vuole di più. (dall’88’ T.Belluomini s.v.)troppo. Non prende in mano la squadra come fa di là Bartolini. E si fa murare al tiro da Tognarelli al 35’. C. BELLUOMINI 6 Se non altro ci mette ardore.