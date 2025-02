Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Dellavalle non vacilla mai, reazione Santoro

GAGNO 6 Può fare poco sulla deviazione vincente di Francesco Esposito, poi non deve compiere grandi interventi fino all’ultimo tentativo di Falcinelli respinto a pugni uniti, pochi secondi dopo il miracoloso salvataggio di Zaro su Kouda.7 (foto) Gara di sicurezza e sostanza, nella quale nonmai di fronte all’artiglieria pesante dell’attacco spezzino. ZARO 7 C’è anche lui nei pressi di Francesco Esposito sullo 0 a 1 ospite, poi si riscatta alla grande, prima con la torre per il pareggio di Defrel poi col salvataggio salvifico al 96’ sul tiro di Kouma. CAUZ 6 Gara con qualche sbavatura, soprattutto in uscita, ma tutto sommato una prestazione sufficiente nell’arginare l’attacco ospite. BEYUKU 5 Parte neanche male, ma dopo l’ammonizione va in confusione e il suo primo tempo è tutto da dimenticare e costellato di errori.