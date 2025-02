Dilei.it - Le pagelle della finale di Sanremo 2025: pochi colpi di scena (5), il podio (7), Marcuzzi-Cattelan non fanno rumore (6)

Siamo giunti alla fine di un Festival, il primoseconda era Conti, in cui il ritmo non è mai stato tradito durante le serate: nessuna eccezione nemmeno per la, in cui si è dato spazio ai Big e agli ospiti in modo estremamente misurato. A vincereè Olly. Un Festival diverso, ma non meno intenso: le polemiche? Fuori dall’Ariston, ma troppi riferimenti ad Amadeus sul palco (da “Conduttore dei Record” a bersaglio di frecciatine: anche no). Dove, invero, tutto è andato come previsto, secondo i piani – rigorosi – del conduttore e direttore artistico, Carlo Conti, uomo di spettacolo dalla professionalità nota a tutti. Il suo è stato un tributo all’industria discografica, alla musica: le sue intenzioni non sono state tradite, e si è persino “scusato” per aver chiuso con qualche minuto di ritardo.