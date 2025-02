Lortica.it - Le imprese di Pier del Turrino: cavalli, cavalieri e catastrofi

Capitolo IIl cavalieredel “” Al seguito di Buonconte da Montefeltro si unì un nobile guardiano e signore del valico del. La sua magione si trovava poco dopo l’attuale ristorante La Giostra; la strada, dopo l’attuale galleria, si dirigeva irta verso la sommità del cucuzzolo e portava a una torre, con un annesso di tre stanze, di cui una era adibita a stalla per la suana chiamata “Farfalla”. Aveva il suo orto e due preselli esposti verso Lignano. La zona era priva di acqua, ma lui, come tutta la zona di Castel Secco, dove ormai non c’era più da secoli nessun abitante, si era adattato a raccogliere l’acqua piovana in un grande vascone, sia per i campi che per la cavalla. Per l’acqua da bere si arrangiava: ogni due giorni, con delle bisacce di pelle di ciuco, andava a prenderla a Gragnone, al fiume.