Ilgiorno.it - Le farmacie chiudono: costi alti e pochi clienti. Frazioni senza più servizi

Inveruno (Milano), 16 febbraio 2025 – Garantirenelleè sempre più difficile. Da anni non c’è un medico di base che abbia il suo ambulatorio in una frazione e i negozi sono quasi del tutto scomparsi, perché economicamente insostenibili a fronte di un’utenza di poche centinaia di persone. Qui neanche le banche lasciano i loro sportelli automatici. A tutti questi problemi, in questi ultimi giorni, si sono aggiunte anche le chiusure dei dispensari farmaceutici. Accade a Furato, frazione di Inveruno, e a Casone, frazione di Marcallo. Serrate che penalizzano soprattutto le persone anziane non automunite, che di contro sono anche quelle che hanno un maggior bisogno di medicinali. A Furato il dispensario farmaceutico, che era stato riaperto il 20 aprile del 2020, da alcuni giorni è stato chiuso.