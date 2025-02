Iodonna.it - Le donne sono il doppio più propense ad avvertire pericolo quando escono da sole di sera. La soluzione è l'architettura "partecipata", cioè condivisa con i destinatari

Moltenon si sentono tranquille nell’uscire, la, ma quelle che si sentono in sicurezzasempre di più. È l’Istat a captare e misurare il progresso: tra il 2022 e il 2023 – ultimo dato disponibile – ha registrato un netto aumento del numero di cittadine e cittadini che si sentono molto o abbastanza sicuria piedi ed è buio, rispetto al 2015-2016, biennio della precedente indagine. Detto questo, il senso di disagio resta decisamente più forte nella popolazione femminile. Papadakis e Hubbell prima coppia dinella danza sul ghiaccio X Viste dall’Istat, leilpiùaddadi– il 16,4 per cento contro il 7,4 per cento degli uomini – equattro volte più numerose nell’ammettere di non uscire diper paura: il 19,5 per cento resta in casa, contro solo il 5,3 degli uomini, una differenza che pesa.