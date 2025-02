Quotidiano.net - Le chat di Jacobs spiate . Il manager: inquietante: "Ma aspettiamo di capire"

Leggi su Quotidiano.net

di Mauro Paterlini FERRARA È stato raggiunto dalla bufera mentre si trova in Polonia con alcuni atleti della sua scuderia, e da un paio di giorni il suo telefono squilla con insistenza, tra chiamate e notifiche. Lui, il ferrarese Marcello Magnani (foto),di Marcellda ben prima che l’atleta esplodesse alle Olimpiadi di Tokyo e diventasse l’uomo più veloce del mondo, sarà in Italia domani, nella sua città, per ripartire dopo pochi giorni per i prossimi impegni con i suoi assistiti. La bufera è, ovviamente, quella dell’inchiesta che vede Giacomo Tortu, fratello di Filippo, velocista e oro olimpico a Tokyo 2020 nella 4x100 proprio con Marcell, indagato in un filone dell’inchiesta milanese sulle presunte cyber-spie di Equalize per concorso in presunte intercettazioni abusive. Stando alle ipotesi accusatorie, Giacomo Tortu avrebbe chiesto di avere informazioni sugli esiti di analisi del sangue e su contenuti di telefonate etrae il suo staff, di cui fa parte appunto anche Marcello Magnani (non sarebbe fra l’altro emerso nulla di illecito dalle conversazioni).