Quotidiano.net - Le canzoni più belle dedicate a febbraio

Tra i temi legati all’inverno o al romanticismo del mese che include San Valentino,è stato al centro di interessantiche lo hanno reso protagonista nel titolo e nel testo. Dal freddo di questa stagione al calore della festa degli innamorati, ha ispirato varie emozioni. Musicisti di diversi generi e sound hanno attinto a questi temi per creare tracce che risuonano con l'atmosfera unica del mese. Vediamo alcuni titoli. Josh Groban – February Song Il pezzo è spesso indicato come uno dei più emozionanti della carriera di Josh Groban. Fu pubblicato nel suo album del 2006, Awake. Venne scritta durante un periodo di riflessione personale e spinto dal cambiamento interiore, con temi di desiderio e ricerca di qualcosa che si è perduto. In questo caso il mese diracchiude una metafora di quiete emotiva e ricerca di rinnovamento.