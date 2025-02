Panorama.it - Le canzoni italiane nei film stranieri

Nuovescorrono al Festival di Sanremo 2025. Chissà se un domani le ritroveremo a seguire le tracce di una diligenza sulla neve in undi Quentin Tarantino o ad aprire nuove rotte in pianeti lontani in uno sci-fi di James Cameron. Perché lespesso e volentieri trapassano i confini e conquistano il cinema internazionale. Sono non pochi i brani nostrani scelti a colonna sonora di. Da In ginocchio da te di Gianni Morandi a Meravigliosa creatura di Gianna Nannini, ecco le canzonepresenti in.1) In ginocchio da te in ParasiteFece abbastanza clamore: in Parasite (2019) di Bong Joon-ho, lungometraggio sudcoreano vincitore di quattro Oscar tra cui quello di miglior, sottile e cinica satira sociale, campeggia la canzone In ginocchio da te cantata da Gianni Morandi.