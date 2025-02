Screenworld.it - Le 10 migliori sigle delle serie tv, impossibili da saltare

Leggi su Screenworld.it

Anche se attualmente viviamo in un’era in cui letelevisive sembrano una specie in via di estinzione, in cui si cerca di limitarle, posticiparle se non addirittura eliminarle con l’opzione avanti veloce o salta, ce ne sono alcune che sono impresse nella nostra memoria e che, quando partono, non possiamo fare a meno di canticchiare. Una bella sigla può donare a unatv la sua identità, facendo capire al nuovo spettatore il tono che avrà lo spettacolo che sta approcciando. La canzone di apertura aiuta a indicare cosa dovrebbe aspettarsi il pubblico da uno spettacolo e presenta anche il cast principale. Alcunepiù famose sono diventate tratti distintiviloro. Che siano musiche appositamente composte per svolgere il ruolo di intro televisive o canzoni già esistenti adattate in circa 30/40 secondi, è innegabile che, molte volte, quello che ricordiamo meglio di un programma seriale sia proprio la sua sigla.