Avellinotoday.it - L'Avellino ospita il Crotone, obiettivo tre punti al Partenio: le ultime e dove vederla

Leggi su Avellinotoday.it

Il passo falso di Foggia è un lontano ricordo, l’ritrova il-Lombardi eilper la ventisettesima giornata del campionato di Serie C. I lupi, chiamati a riscattare la sconfitta rimediata allo Zaccheria, vogliono riprendere il proprio cammino per restare in scia.