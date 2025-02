Anteprima24.it - L’Avellino Basket sbanca Milano, continua il sogno playoff

Tempo di lettura: 2 minuti“Abbiamo patito il rimbalzo in attacco di troppo, ma alla fine siamo usciti ad incanalare la partita come volevamo, usando parecchio il post basso, cercando di tenere più ritmo in attacco per giocare tanti pick and roll che alla lunga abbia sparigliato le carte della partita”. Così il coach del, Alessandro Crotti dopo il successo maturato contro l’Uraniacon il punteggio finale di 76-85. Tra i protagonisti della serata anche Antonino Sabatino in doppia cifra: “E’ un giocatore che ha patito diversi guai fisici – afferma il tecnico – E’ stato preso per essere una pietra angolare del nostro progetto, speriamo che continui di questo passo. Resta per noi un giocatore importante. Mussini in difficoltà? Ha fatto 20 speriamo che sia sempre in difficoltà così”.