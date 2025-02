Ilfogliettone.it - Lavatrice, falla partire in questi orari: fai quanti lavaggi vuoi e spendi la metà | La bolletta la dimezzi in 2 mesi

Pochi piccoli e semplici accorgimenti per ridurre il costo dell’energia elettrica. Usa lain determinatidella giornata. Chi avrebbe mai pensato che un elettrodomestico così ingombrante e rumoroso potesse rivoluzionare le nostre vite? Eppure, la, con la sua semplice funzione di lavare i panni, è diventata un protagonista indiscusso nelle nostre case. Un tempo, lavare a mano era un’impresa faticosa e che richiedeva ore, se non giorni, di lavoro. Oggi, con un semplice gesto, carichiamo il cestello, selezioniamo il programma e ci dimentichiamo del bucato fino all’asciugatura.La diffusione dellaè stata esponenziale nel corso degli anni. Da oggetto di lusso a elettrodomestico indispensabile. Oltre a farci risparmiare tempo ed energie, laci permette di prenderci cura dei nostri capi d’abbigliamento in modo più efficace.