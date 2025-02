Juventusnews24.com - Lautaro a Dazn: «Abbiamo avuto una settimana per preparare questa gara che per noi è importante. Sfida decisiva? Dico questo»

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24Martinez ha parlato così ai microfoni diprima di Juve Inter: tutte le dichiarazioni dell’attaccante nerazzurroMartinez ha parlato prima del fischio d’inizio di Juve Inter, match valido della 25esima giornata di Serie A, ai microfoni di.PAROLE – «Dopo tanto tempounaal completo pergrandeche per noi è, sia per la classifica ma anche perché è una partita che si sente molto tra di noi e dei tifosi».PARTITA– «credo di no perché manca tanto. Le partite sono tutte diverse e difficili ma non credo sia così».MOMENTO DI FORMA – «Sicuramente non ho iniziato bene il campionato poi ho cercato di ritrovare la mia forma e adesso sto bene e sono contento per il momento di forma ma devo continuare a lavorare per aiutare la squadra».