Oasport.it - Laura Nolte vince la gara finale di Lillehammer e conquista la Sfera di Cristallo nel bob a 2

Leggi su Oasport.it

ha messo le mani sulladiper quanto riguarda la Coppa del Mondo di bob a 2 femminile 2024-2025. Sul budello di(Norvegia) abbiamo assistito alla secondain due settimane, questa volta con il successo della tedesca nativa di Unna che, di conseguenza, hato il terzo titolo in carriera nel bob a 2 a soli 26 anni.ha concluso la suacon il tempo complessivo di 1:43.74 (51.73 nella prima manche e 52.01 nella seconda) con un margine di vantaggio di 20 centesimi sulla connazionale Lisa Buckwitz (51.75 e 52.19), mentre è terza la canadese Melissa Lotholz (52.08 e 52.62) a 96. Conferma di come le due tedesche abbiano fatto unaa parte.Quarta posizione per l’austriaca Katrin Beierl (52.12 e 52.60) a 98 centesimi a braccetto con la tedesca Kim Kalicki (52.