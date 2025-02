Liberoquotidiano.it - L'ateneo vieta di dire "buongiorno a tutti": ecco cosa c'è dietro questa ultima follia

Leggi su Liberoquotidiano.it

Finalmente qualcuno che ha capito come contrastare i cervelli in fuga, come aiutare i giovani che non conoscono le lingue e la matematica, come risollevare l'università italiana: con un bel regolamento di comunicazione non sessista. Anzi, per dirla con l'di Bari “Aldo Moro”: «Linee guida per l'adozione di un linguaggio ampio e rispettoso delle differenze». Un vademecum, approvato da Senato accademico e Consiglio di amministrazione, che ordina come scrivere e parlare correttamente una grammatica inclusiva e gender fluid. Santa Laura Boldrini, insomma, ha fatto il miracolo: quel che sembrava una barzelletta fino a poco tempo fa, in Puglia si è trasformato in realtà. «Se è vero che nominare qualequivale a far esistere qual», si legge nel pensoso documento, «è altrettanto vero che la necessità di nuovi nomi accompagna la nascita di qualdi nuovo da nominare».