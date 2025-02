Sport.quotidiano.net - L’Atalanta non va oltre il punto. Dea, il turnover non dà energia. Il Cagliari impone il pari senza reti

di Fabrizio CarcanoBERGAMOUn altro pareggio per. Il quinto nell’ultimo mese e mezzo per la Dea, bloccata al Gewiss sullo 0-0 da unbravo a barricarsi nel suo bunker difensivo. Padroni di casa frenati a livello offensivo dalle assenze prolungate di Lookman e Maldini. Assenze che stanno pesando nel gioco, ma anche nelle rotazioni di una squadra che da settembre sta giocando due gare alla settimana. E inevitabilmente deve fare. Gasperini ieri lo ha fatto, in vista della partita di martedì sera di Champions contro il Bruges, regalando una giornata di riposo ai veterani Djimsiti e Zappacosta, una settantina di minuti in panchina a De Roon e Ederson, un tempo a De Ketelaere e 35’ a Retegui. Spazio per la sua prima gara da titolare al ventunenne Sulemana e negli ultimi 35’ a Palestra (2005) e al ventenne bomber dell’Under 23, Vanja Vlahovic, 15 gol in C, alla terza prein A.