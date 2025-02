Dayitalianews.com - Lascia la macchina per un anno al parcheggio breve dell’aeroporto: il conto è di 200 mila euro

Una Golf è parcheggiata da oltre unall’aeroporto di Berlino ed è mistero sul proprietario.E’ da oltre unche una Golf è ferma neldi Berlino; ildove è consentito sostare per pochi minuti gratuitamente, per poi pagare il tempo extra. Facendo i conti, però, lo scontrino che troverà il proprietario dell’auto sarà superiore ai 200. Ma, a questo punto, sono in molti a dubitare che qualcuno tornerà mai a riprendere l’auto. È, infatti, un vero mistero il caso dell’auto abbandonata, di cui stscrivendo i giornali di tutto il mondo. E, le ipotesi che si f, sono diverse.L’auto ha targa di Hver ma, non è possibile rintracciare l’intestatario; neanche le telecamere di sorveglianza sono state di grande aiuto per risalire al proprietario, sparito da più di un